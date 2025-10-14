Возрастное ограничение 18+
Сотрудники УрГАХУ стали целью «цифровых» мошенников
Фото: УрГАХУ / t.me/usaaa_ru
В Уральском государственном архитектурно-художественном университете зафиксирована попытка мошенничества. Как сообщают в вузе, злоумышленники распространили ложный приказ о проведении внеплановой проверки кадрового состава учебного заведения.
Фейковый документ за подписью начальника аппарата прикомандированных сотрудников ФСБ России также содержал указание организовать срочные собеседования. Как выяснилось, основной целью распространения фейкового приказа был сбор конфиденциальной информации о сотрудниках вуза. Преступники стремились завладеть личными данными и получить доступ к банковским счетам преподавателей. Ещё одной задачей было склонение персонала к действиям в интересах киберпреступников.
Руководство УрГАХУ оперативно отреагировало на этот инцидент и предупредило коллектив. Всех сотрудников настоятельно призвали проявлять повышенную бдительность. В частности, им было рекомендовано игнорировать подозрительные телефонные звонки, исходящие якобы от силовых органов.
