Прикурившего от Вечного огня мужчину будут судить в Верхней Пышме
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский СКР сообщает о завершении уголовного дела об осквернении символа воинской славы в Среднеуральске. Рассматривать дело будут в Верхней Пышме.
Как рассказали в областном СК, инцидент произошёл 28 июня 2025 года на месте, где установлен мемориальный комплекс, посвящённый среднеуральцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. По данным следствия, обвиняемый поднялся на площадку постамента и поджёг сигарету от пламени Вечного огня.
Передать уголовное дело в суд должны в ближайшее время.
«Своими действиями фигурант публично осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников отечества»,
– пояснили в СК.
Передать уголовное дело в суд должны в ближайшее время.
