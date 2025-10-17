Возрастное ограничение 18+
На екатеринбургском вокзале задержали беглянку из Волжского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге задержали 39-летнюю жительницу Волжского (Волгоградская область), находившуюся в федеральный розыск.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, 3 февраля на женщину возбудили уголовное дело по обвинению в грабеже, к чему она отнеслась крайне беспечно. Она неоднократно игнорировала встречи со следователем, а в какой-то момент и вовсе покинула город, в связи с чем 29 августа была объявлена в розыск. На днях её нашли на екатеринбургском вокзале. Со слов задержанной, она как раз собиралась возвращаться в родной город.
Отмечается, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности по статье 228.1 УК РФ.
«Транспортные полицейские поместили женщину в специальное помещение для задержанных лиц. В ближайшее время её передадут инициатору розыска»,
– сообщили в пресс-группе.
