В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после сообщений о торговле испорченными продуктами





– говорится в сообщении ведомства. «В телеграм-канале сообщается, что в Екатеринбурге на протяжении длительного времени приезжие осуществляют несанкционированную реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности в антисанитарных условиях. При этом соответствующие сертификаты качества и контрольно-кассовая техника отсутствуют»,

Центральный аппарат СК сообщает, что в Екатеринбурге возбудили уголовное дело об организации незаконной торговли. Поводом стала информация о том, что иностранцы продают испорченные продукты.Там также утверждают, что правоохранительные органы ранее никаких мер не принимали.Ситуацию под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин. Он затребовал доклады о предварительных и окончательных результатах расследования.