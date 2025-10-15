Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после сообщений о торговле испорченными продуктами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Центральный аппарат СК сообщает, что в Екатеринбурге возбудили уголовное дело об организации незаконной торговли. Поводом стала информация о том, что иностранцы продают испорченные продукты.
Там также утверждают, что правоохранительные органы ранее никаких мер не принимали.
Ситуацию под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин. Он затребовал доклады о предварительных и окончательных результатах расследования.
«В телеграм-канале сообщается, что в Екатеринбурге на протяжении длительного времени приезжие осуществляют несанкционированную реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности в антисанитарных условиях. При этом соответствующие сертификаты качества и контрольно-кассовая техника отсутствуют»,
– говорится в сообщении ведомства.
