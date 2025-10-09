Возрастное ограничение 18+

В Ревде внучка подменила деду 500 тысяч рублей «билетами банка приколов»

21.08 Пятница, 17 октября 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Ревдинский городской суд вынес приговор по делу о краже пенсионных сбережений, совершённой 27-летней жительницей города. Жертвой её преступления стал родной дедушка.

Согласно материалам судебного дела, в феврале 2025 года молодая женщина приехала в Ревду, чтобы помочь пожилому родственнику по хозяйству. Зная, что дедушка ежемесячно откладывает часть пенсии и хранит деньги дома, она нашла тайник и похитила 500 тысяч рублей. Чтобы скрыть пропажу, плутовка подложила на место настоящих купюр билеты «банка приколов».

Пенсионер обнаружил подмену и обратился в полицию. В отношении внучки возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Позднее обвинение было переквалифицировано: суд учёл, что женщина вернула деньги, а потерпевший просил не привлекать её к ответственности. В результате Ревдинский городской суд признал нерадивую внучку виновной по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ и, применив положения статьи 64 УК РФ, назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Категория преступления изменена с тяжкой на среднюю, а сама подсудимая освобождена от отбывания наказания в связи с примирением сторон. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
