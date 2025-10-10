Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске мать приговорили к колонии за истязания десятилетнего сына
Фото: Первоуральский городской суд
Первоуральский городской суд отправил в исправительную колонию мать, которая постоянно избивала своего десятилетнего сына.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с октября 2024 года по апрель 2025 года женщина регулярно напивалась и начинала избивать своего ребёнка, 2015 года рождения. Однажды мальчик, спасаясь от побоев, без верхней одежды выбежал на мороз.
Суд признал мать виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ и назначил ей 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также по иску прокуратуры с женщины была взыскана моральная компенсация.
Приговор пока не вступил в законную силу.
