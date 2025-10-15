Возрастное ограничение 18+
Жителя Сысертского района признали виновным в убийстве соседа
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Сысертском районе вынесли приговор 51-летнему жителю посёлка Большой Исток, который, как было установлено судом и следствием, в начале избил и задушил своего соседа, у которого был в гостях.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, конфликт, завершившийся убийством, произошёл днём 31 января 2025 года.
Выйти на нужный след помогли улики, которые обнаружили на месте преступления, поэтому очень скоро мужчина был задержан и заключён под стражу.
Суд признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил 8 лет в исправительной колонии строгого режима.
«После случившегося мужчина ушёл к себе домой, полагая, что его причастность к расправе над убитым установить не удастся. На следующий день он, как ни в чём не бывало, уехал на работу в Екатеринбург»,
– рассказали в СК.
