Почти 15 миллионов рублей мошенники украли у двух екатеринбуржцев





– напоминают в пресс-группе. «Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает граждан не доверять "сомнительным" звонкам и не разглашать личные данные. Коллеги, представители банков, силовых структур, сотовых операторов, портала "Госуслуги" никогда не запрашивают переводы на несуществующие "безопасные счета" – все подобные требования являются мошенническими действиями!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в полицию Екатеринбурга поступило два обращения, связанные с телефонным мошенничеством. Жертвами аферистов стали специалист одного из крупных банков и пенсионерка.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, банковский сотрудник отдал мошенникам 4,7 миллиона рублей. По его словам, с ним связался «бывший коллега» из компании, в котором он раньше работал, и убедил его в том, что «Финмониторинг» задержал операцию по переводу крупной суммы. Позже с ним связались «сотрудники ФСБ», сначала убедившие обналичить свои сбережения и перевести их на «безопасный счёт», а затем сделать то же самое с кредитными средствами.Пенсионерка тоже общалась с «сотрудниками ФСБ», которые провернули с ней похожую схему. Женщина обналичила все свои накопления в размере 10 миллионов рублей, и на следующий день передала деньги «курьеру».