Серьёзно поколотившего сверстника подростку вынесли приговор в Туринске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринске вынесли приговор 15-летнему подростку, который в подъезде серьёзно побил 17-летнего юношу. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, поводом для нападения на сверстника стал конфликт, который произошёл между молодыми людьми ранее.
На суде подросток признал свою вину частично.
Суд в качестве наказания назначил ему 2 года условно с испытательным сроком также на 2 года. Также судья обязал его учиться и не пропускать уроки без уважительных причин. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Своими действиями юноша причинил оппоненту физическую боль и телесные повреждения в виде перелома внутренней и нижней стенки левой глазницы с ущемлением медиальной мышцы глаза, кровоподтеков скуловой области слева и верхней губы»,
– сообщили в ведомстве.
