Серьёзно поколотившего сверстника подростку вынесли приговор в Туринске

11.49 Четверг, 16 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринске вынесли приговор 15-летнему подростку, который в подъезде серьёзно побил 17-летнего юношу. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, поводом для нападения на сверстника стал конфликт, который произошёл между молодыми людьми ранее.

«Своими действиями юноша причинил оппоненту физическую боль и телесные повреждения в виде перелома внутренней и нижней стенки левой глазницы с ущемлением медиальной мышцы глаза, кровоподтеков скуловой области слева и верхней губы»,

– сообщили в ведомстве.


На суде подросток признал свою вину частично.

Суд в качестве наказания назначил ему 2 года условно с испытательным сроком также на 2 года. Также судья обязал его учиться и не пропускать уроки без уважительных причин. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
