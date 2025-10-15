Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вскрыли очередной канал незаконной миграции
Фото: УФСБ по Свердловской области
«Антитеррор Урал» сообщает о разоблачении сотрудниками ФСБ преступной группы, которая с 2017 года занималась нелегальной миграцией в Екатеринбурге.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК России (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
По данным пресс-службы управления ФСБ по Свердловской области, члены группы подавали в уполномоченные органы документы, необходимые для пребывания иностранных граждан на территории страны, с заведомо ложными сведениями. Сейчас все, кого подозревают в причастности к созданию канала незаконной миграции, арестованы. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
«По местам проживания и работы фигурантов уголовного дела проведены обыски, где были изъяты документы, оттиски печатей, изъята техника и обнаружены списки ранее легализованных иностранцев»,
– говорится в сообщении ведомства.
