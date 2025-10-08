Новогоднее убийство отправило жителя Большого Истока в «строгую» колонию

«Прибывшим на место происшествия оперативникам уголовного розыска и следователям СКР обвиняемый детально изложил все обстоятельства произошедшего»,



— отметил полковник Горелых.

В Сысертском районе вынесли приговор 40-летнему жителю посёлка Большой Исток. Он признан виновным в новогоднем убийстве своей знакомой.Как сообщили в Следственном комитете, кровавая трагедия произошла в ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 года во время застолья в доме обвиняемого. Между ним и 37-летней женщиной вспыхнула ссора — собутыльница ударила хозяина по больной ноге. В ответ мужчина сначала избил её, а затем вооружился стамеской и нанёс несколько ударов в область шеи и груди. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, после убийства фигурант попытался скрыть следы преступления — выбросил стамеску и вещи убиенной на улице, однако тело оставил в комнате. О случившемся он никому не сообщил, даже своей родственнице, проживавшей с ним в одной квартире. Лишь спустя два дня, утром 3 января, мужчина рассказал ей о содеянном, а затем сам позвонил в полицию и признался в преступлении.Суд признал мужчину виновным по статье «Убийство» и назначил наказание — 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.