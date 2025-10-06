Возрастное ограничение 18+
На пристававшего в транспорте к екатеринбурженке мужчину возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на мужчину, который приставал к местной жительнице в общественном транспорте.
Об этом случае стало известно из социальных сетей, сообщает Следком. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ – «насильственные действия сексуального характера». Ситуацией также заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.
«Глава поручено руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.
