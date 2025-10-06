На 20 миллионов рублей обчистила уральцев банда межрегиональных домушников





– говорят в полиции. «Потерпевшие как под копирку сообщали, что неизвестные проникли в их дома путем отжатия пластиковых окон или дверей. В большинстве случаев целью воров были исключительно ювелирные изделия – дорогие часы элитных марок и золотые украшения с драгоценными камнями. У некоторых пропали электросамокаты, дорогой алкоголь и фен "Дайсон"»,





– сообщили в полиции. «В настоящее время в отношении группы подозреваемых расследуется ряд уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных различными частями статьи 158 УК РФ – "Кража". Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 20 млн рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Урале задержали банду домушников. В УМВД по Екатеринбургу сообщают, что вместе с коллегами из Челябинска они задержали подозреваемых в серии краж на территории Свердловской и Челябинской областей.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе полиции, в конце сентября стали поступать заявления, чаще от живущих в коттеджах.Изучив видеозаписи с камер наблюдения, полицейские поняли, что все эти кражи совершала одна и та же группа. При сверке информации с коллегами из соседних регионов обнаружилось, что они действовали и в Челябинской области. Отмечается, что банда могла совершить одну кражу утром в Екатеринбурге, а уже вторую – днём в Челябинске.Похитители старались действовать незаметно: подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы машина не попадала на камеры, носили балаклавы и перчатки. Также они действовали очень быстро.Однако меры конспирации помогали им недолго. В начале октября полицейские задержали пятерых подозреваемых – они пытались скрыться в обоих регионах. Среди задержанных – жители Екатеринбурга и Сургута, некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности.Задержанных уже допросили и арестовали. Сейчас полицейские проверяют банду на причастность к подобным преступлениям в других регионах.