В Верхней Пышме директора торговой компании признали виновным в коммерческом подкупе
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верхней Пышме вынесли приговор директору ООО «УЗК-Инвест», занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции. Его признали в коммерческом подкупе в крупном размере – пункт «в» часть 3 статьи 204 УК РФ.
Согласно открытым данным директором «УЗК-Инвест» является Сергей Масольд.
Судом и следствием было установлено, что в 2023 году Масольд подкупил начальника отдела по закупкам сырья АО «Пермский мукомольный завод», чтобы тот вносил «УЗК-Инвест» в список поставщиков с самыми выгодными предложениями, что не всегда соответствовало действительности, и таким образом получать возможность на постоянной основе поставлять организации зерно.
В суде свою вину он признал частично. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, он не стал оспаривать факт незаконной передачи средств, но утверждал, что передавал деньги лишь для того, чтобы его компанию включили в список организаций, которые рассматривает руководство.
Верхнепышминский городской суд, рассматривавший дело, признал его виновным. Сначала судья назначил штраф в размере 600 тысяч рублей, но затем снизил сумму штрафа до 550 тысяч рублей с учетом времени задержания.
Известно, что уголовное дело против начальника отдела по закупкам сырья Пермского мукомольного завода выделено в отдельное производство.
