Возрастное ограничение 18+
Возвращать украденные у жительницы Каменска-Уральского деньги обязали жителя Копейска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителю Копейска, через банковский счёт которого мошенники выводили деньги, украденные у жительницы Каменска-Уральского, придётся вернуть похищенное.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 52-летняя женщина перевела аферистам более 500 тысяч рублей, отправив их 19-летнему молодому человеку, чей счёт мошенники использовали для вывода денег. Факт неосновательного обогащения был установлен прокуратурой Каменска-Уральского. Объяснить происхождение денег копейчанин не смог, в связи с чем ведомство подало в Копейский городской суд Челябинской области иск о взыскании похищенных средств.
Фактическое восстановление прав женщины прокуратура намерена проконтролировать.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 52-летняя женщина перевела аферистам более 500 тысяч рублей, отправив их 19-летнему молодому человеку, чей счёт мошенники использовали для вывода денег. Факт неосновательного обогащения был установлен прокуратурой Каменска-Уральского. Объяснить происхождение денег копейчанин не смог, в связи с чем ведомство подало в Копейский городской суд Челябинской области иск о взыскании похищенных средств.
«На основании изложенных доводов и представленных по делу доказательств суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании неосновательного обогащения с дроппера в полном размере»,
– сообщили в прокуратуре.
Фактическое восстановление прав женщины прокуратура намерена проконтролировать.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге женщина получила более 830 тысяч рублей пособий на несуществующего ребёнка
08 октября 2025
08 октября 2025
Арендатор участка в Нижнесергинском районе нанёс ущерб природе
06 октября 2025
06 октября 2025