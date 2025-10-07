Екатеринбуржец хотел купить автомобиль из-за рубежа и потерял более трёх миллионов рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в полицию обратился 37-летний местный житель, который хотел купить автомобиль из-за рубежа через телеграм-канал, но в итоге наткнулся на мошенников и потерял более трёх миллионов рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в июне мужчина оставил заявку в телеграм-канале, позиционирующем себя как ресурс для подбора автомобилей «под ключ» из-за границы. Через некоторое время он получил ответ и предложение продолжить общение в WhatsApp, чтобы обсудить модель автомобиля и оплату. Позже, когда потерпевший определился с машиной, ему прислали копию договора с некой фирмой на перевозку машины из Европы. Для подтверждения заказа нужно было внести 365 399 рублей на указанный в сообщении счёт. Позже мужчина аналогичным образом внёс депозит в размере 755 000 рублей за ещё один автомобиль, который решил купить для своей супруги, а затем оплатил оставшуюся часть суммы за оба автомобиля. После этого ему «неожиданно» сообщили о блокировке счетов и потребовали дополнительную оплату.Мужчина отказался платить и написал в головной офис организации, от лица которой заключались договоры, с требованием расторгнуть их и вернуть деньги. Однако в компании заявили, что никто из менеджеров с ним не работал. В этот момент екатеринбуржец понял, что стал жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 3 180 999 рублей.