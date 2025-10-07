Группа похитителей нефтепродуктов осуждена в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 13 октября 2025 года, Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о крупной краже нефтепродуктов. На скамье подсудимых оказались 16 жителей Свердловской области, действовавших в составе организованной преступной группы.Следствием и судом установлено, что с февраля по сентябрь 2022 года обвиняемые сливали топливо из вагонов-цистерн, принадлежащих коммерческому предприятию. Для этого злоумышленники использовали прорезиненные шланги и специально оборудованные емкости в автомобилях, куда перекачивали похищенные нефтепродукты. В результате противоправных действий предприятию был причинён ущерб более чем на 2,8 миллиона рублей.Суд признал всех участников виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 и частями 2 и 4 статьи 158, частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации — «кража, совершённая организованной группой, в крупном размере, с незаконным проникновением в иное хранилище», а также «покушение на кражу».По приговору суда 15 человек получили реальные сроки лишения свободы — от 2 лет 10 месяцев до 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ещё один участник приговорён к 480 часам обязательных работ.Приговор вступит в законную силу после истечения срока на его обжалование.