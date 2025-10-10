Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржца осудили за нападения на фельдшера
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор 21-летнему местному жителю. В феврале 2025 года он напал на сотрудника скорой, которую ему вызвали после драки.
Как рассказали в прокуратуре области, он подрался со своим коллегой возле 39-й гимназии. Проходившие мимо люди заметили, что он пострадал в драке, и вызвали ему скорую. Однако этот жест молодой человек не оценил, и когда прибыла бригада скорой, напал на фельдшера. Согласно материалам дела, он пытался ударить его в лицо, но медработник закрылся руками и получил перелом кисти.
Свою вину молодой человек признал. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия), по пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда средней тяжести из хулиганских побуждений) и назначил 2 года 2 месяца в колонии-поселении.
