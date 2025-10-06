Возрастное ограничение 18+
После стрельбы у кафе в Берёзовском возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
После сообщений СМИ о стрельбе в ночь с 10 на 11 октября возле кафе на улице Строителей в Берёзовском возбудили уголовное дело.
По данным телеграм-канала «Дно Исети», публиковавшего кадры с разборками, конфликт произошёл между нетрезвыми посетителями заведения. Ресурс пишет, что есть пострадавшие.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганство. Следить за расследованием будет глава СК Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве.
