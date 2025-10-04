В Нижнем Тагиле сотрудница банка похитила 6,7 миллиона рублей со счетов клиентов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о серии хищений в особо крупном размере, к которым, по версии следствия, причастна сотрудница одного из коммерческих банков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.По данным ведомства, 36-летняя ведущая финансовая эксперт, пользуясь служебным доступом к банковским операциям, в течение нескольких месяцев похищала средства со счетов клиентов. Незаконные списания происходили с октября 2024 по февраль 2025 года.Следователи установили, что суммы ущерба по отдельным эпизодам составляли от 250 тысяч до более чем 1,3 миллиона рублей. Общий размер похищенного превысил 6,7 миллиона. Среди пострадавших — жители Нижнего Тагила, в том числе пенсионеры и постоянные вкладчики банка.По информации полиции, женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Она воспитывает двоих несовершеннолетних детей, трудоустроена в коммерческой организации и признала вину в полном объёме. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.