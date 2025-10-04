Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле сотрудница банка похитила 6,7 миллиона рублей со счетов клиентов

17.01 Суббота, 11 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о серии хищений в особо крупном размере, к которым, по версии следствия, причастна сотрудница одного из коммерческих банков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным ведомства, 36-летняя ведущая финансовая эксперт, пользуясь служебным доступом к банковским операциям, в течение нескольких месяцев похищала средства со счетов клиентов. Незаконные списания происходили с октября 2024 по февраль 2025 года.

Следователи установили, что суммы ущерба по отдельным эпизодам составляли от 250 тысяч до более чем 1,3 миллиона рублей. Общий размер похищенного превысил 6,7 миллиона. Среди пострадавших — жители Нижнего Тагила, в том числе пенсионеры и постоянные вкладчики банка.

По информации полиции, женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Она воспитывает двоих несовершеннолетних детей, трудоустроена в коммерческой организации и признала вину в полном объёме. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге пенсионеры несколько месяцев «сидели на крючке» мошенников и потеряли 11,5 миллиона
04 октября 2025
В Новоуральске «турагент» обманула 34 человека на 3,5 миллиона рублей
09 октября 2025
В Екатеринбурге пара пенсионеров продала квартиру и отдали деньги мошенникам
02 октября 2025
Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд
06 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл аукцион на поставку троллейбусов в Екатеринбург

Предприятие снизило стартовую цену поставки на целых 400 миллионов рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:38 В Качканаре на карьере мужчина погиб под колёсами поезда
17:01 В Нижнем Тагиле сотрудница банка похитила 6,7 миллиона рублей со счетов клиентов
16:42 На восточной окраине Екатеринбурга в ДТП погиб водитель, двое пассажиров пострадали
16:07 Из Екатеринбурга станет больше рейсов в Нячанг
15:23 В Екатеринбурге планируют построить первый в регионе бизнес-парк с производством и торговыми площадками
14:01 В Нижнем Тагиле ищут 11-летнего ребёнка, который не вернулся с прогулки
13:45 В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, спасли 16 человек, пострадал ребёнок
12:28 МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 18 м/с в Свердловской области
11:19 В Свердловской области электрички переходят на зимний график движения
22:14 В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»
21:47 В Краснотурьинске предпринимателя крупно оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов
21:36 Суд обязал школу и родителей выплатить компенсацию за избиение ученицы в Волчанске
19:07 Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободы
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
Все новости Свердловской области
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
Все новости России и мира
18:38 В Качканаре на карьере мужчина погиб под колёсами поезда
17:01 В Нижнем Тагиле сотрудница банка похитила 6,7 миллиона рублей со счетов клиентов
16:42 На восточной окраине Екатеринбурга в ДТП погиб водитель, двое пассажиров пострадали
16:07 Из Екатеринбурга станет больше рейсов в Нячанг
15:23 В Екатеринбурге планируют построить первый в регионе бизнес-парк с производством и торговыми площадками
14:01 В Нижнем Тагиле ищут 11-летнего ребёнка, который не вернулся с прогулки
13:45 В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, спасли 16 человек, пострадал ребёнок
12:28 МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 18 м/с в Свердловской области
11:19 В Свердловской области электрички переходят на зимний график движения
22:14 В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»
21:47 В Краснотурьинске предпринимателя крупно оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов
21:36 Суд обязал школу и родителей выплатить компенсацию за избиение ученицы в Волчанске
19:07 Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободы
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK