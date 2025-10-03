Возрастное ограничение 18+
Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
Фото: Первоуральский городской суд
В Первоуральске городской суд не усмотрел вины местного жителя в самоубийстве его супруги и вынес оправдательный приговор.
По версии следствия, мужчина неоднократно избивал супругу, оскорблял её и угрожал – это продолжалось с августа 2023 по июнь 2024 года. Во время их последней ссоры она вышла из дома и совершила непоправимое. Женщину госпитализировали с тяжёлыми ожогами, но спасти не смогли. Следствие пришло к выводу, что она пошла на это из-за того, как с ней обращался муж, но суд не согласился с этой позицией.
Однако суд признал мужчину виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения по части 2 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на срок 4 года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
«Вина в доведении до самоубийства супруги, исходя из доказательств, представленных стороной обвинения, не нашла подтверждения. В этой части подсудимый был оправдан, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
