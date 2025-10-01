Возрастное ограничение 18+

Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек

11.23 Пятница, 10 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижней Туре предъявили местному жителю обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, он пытался сжечь в гараже четырёх человек. Довести задуманное до конца ему помешали подоспевшие специалисты МЧС и работники скорой помощи, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Нижнетуринский городской суд уже рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения, постановив поместить обвиняемого под стражу. В СИЗО он пробудет до 4 декабря 2025 года включительно.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
