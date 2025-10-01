Возрастное ограничение 18+
Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижней Туре предъявили местному жителю обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).
По версии следствия, он пытался сжечь в гараже четырёх человек. Довести задуманное до конца ему помешали подоспевшие специалисты МЧС и работники скорой помощи, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Нижнетуринский городской суд уже рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения, постановив поместить обвиняемого под стражу. В СИЗО он пробудет до 4 декабря 2025 года включительно.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
