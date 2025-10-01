Возрастное ограничение 18+
В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Режевской городской суд вынес приговор трём местным жителям, которые в феврале этого года пытались угнать автомобиль. И хоть с «преступлением века» у них не заладилось, отвечать за него всё равно пришлось.
Вечером 8 февраля мужчины, находясь в праздничном настроении, решили прокатиться на чужом автомобиле марки «ВАЗ-21074». Они увидели его, припаркованным у одного из домов на улице Трудовой. Сценарий придумали простой: двое должны были толкать машину, а третий — завести её с толкача. Однако техника подвела: двигатель «Жигулей» упорно не хотел запускаться. В итоге угонщики лишь сдвинули автомобиль на несколько метров, повредив ручку и проводку, после чего, осознав бессмысленность затеи, скрылись.
Утром владелец авто обнаружил вскрытую машину посреди дороги и обратился в полицию. Позже выяснилось, что попытка угона попала на видео, снятое жильцом соседнего дома. Личности злоумышленников установили быстро, против них возбудили уголовное дело.
На суде все трое признали вину и раскаялись. Они возместили владельцу автомобиля причинённый ущерб — две с половиной тысячи рублей. Потерпевший, в свою очередь, попросил суд проявить снисхождение.
Сегодня стало известно, что Режевской городской суд признал всех троих виновными по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса России (угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору) и назначил им по одному году лишения свободы условно с испытательными сроками от девяти месяцев до года. Одному из осуждённых также предписано принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях.
