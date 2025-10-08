Возрастное ограничение 18+
В Новоуральске «турагент» обманула 34 человека на 3,5 миллиона рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Новоуральске вынесли приговор местной жительницы, которая позиционировала себя как туристического агента, брала деньги, но не исполняла взятые на себя обязательства.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, женщина действовала от имени своего супруга, который был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Суд установил, что она брала деньги на туристические путёвки, авиаперелёты, билеты на поезд, проживание в отелях и забирала их себе. Так она делала с ноября 2023 года по июль 2024 года.
В итоге от её действий пострадали 34 человека. Общий ущерб составил 3,5 миллиона рублей. Свою вину женщина признала.
Новоуральский городской суд признал её виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере (части 2, 3 статьи 159 УК РФ), и назначил 4 года 9 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Кроме того, с неё взыскана в пользу потерпевших сумма ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
