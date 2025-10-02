Возрастное ограничение 18+
В Краснотурьинске подростки толпой напали на 16-летнюю сверстницу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске группа молодых людей напала на 16-летнюю студентку техникума. Сообщается, что это были её сверстники.
По данным прокуратуры Свердловской области, девушку окружили возле заброшенного здания на улице Молодёжной, после чего начали избивать толпой. Весь процесс они снимали на телефон.
Известно, что личности нападавших уже установлены. Сейчас ведомство намерено выяснить, как работают местные органы системы профилактики.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство». Расследование под свой контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает Следком.
