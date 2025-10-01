Возрастное ограничение 18+
В Североуральске пара полицейских вымогала у предприятия щебень
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Североуральском городском суде начался процесс по уголовному делу, вызвавшему широкий общественный резонанс. Перед судом предстали двое бывших сотрудников полиции — исполняющий обязанности начальника регистрационно-экзаменационного отдела Геннадий Сафронов и старший инспектор ДПС Александр Фишер.
По версии следствия, экс-полицейские организовали преступную группу и вымогали взятку у представителей компании «Уральский щебень». За «лояльность» к водителям предприятия и обещание не фиксировать нарушения правил дорожного движения они потребовали оплату не деньгами, а стройматериалами — партию щебня стоимостью свыше 33 тысяч рублей.
Помимо этого, Геннадию Сафронову вменяется мошенничество с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению имущества у двух горнодобывающих предприятий региона.
В настоящее время оба обвиняемых находятся под домашним арестом, срок которого продлён до 24 марта 2026 года. Из органов внутренних дел оба уволены в связи с утратой доверия.
Судебное следствие продолжается. Следующее заседание назначено на 11 ноября.
