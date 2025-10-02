В Екатеринбурге мужчина обвиняется в убийстве соседки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Следственный комитет по Свердловской области предъявил обвинение 39-летнему жителю Екатеринбурга в убийстве женщины. Жертва — соседка предполагаемого убийцы.Преступление произошло утром 6 октября 2025 года в квартире жилого дома на улице Агрономической. По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его соседкой, женщиной 1984 года рождения, возник конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил её ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.Подозреваемого задержали сразу же. На допросе он признал вину и дал признательные показания.Как уточнили в Следственном комитете, расследование уголовного дела, возбужденного по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («убийство»), продолжается. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят экспертизы и закрепляют доказательственную базу.