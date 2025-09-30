Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге женщина получила более 830 тысяч рублей пособий на несуществующего ребёнка
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор женщины, которая солгала о рождении ребёнка и получала на него пособия.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в 2020 году осуждённая попросила свою знакомую, работавшую в челябинском ЗАГСе, сделать запись о рождении ребёнка, которого на самом деле не было, что позволило ей получить свидетельство о его рождении. В июне 2025 года женщина обратилась за получением пособий в управление социальной политики и получила 826 тысяч рублей. Однако достаточно быстро мошенническая схема вскрылась и женщине пришлось вернуть деньги – она возместила ущерб в полном объёме.
Верх-Исетский районный суд признал её виновной в мошенничестве при получении пособий (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в 2020 году осуждённая попросила свою знакомую, работавшую в челябинском ЗАГСе, сделать запись о рождении ребёнка, которого на самом деле не было, что позволило ей получить свидетельство о его рождении. В июне 2025 года женщина обратилась за получением пособий в управление социальной политики и получила 826 тысяч рублей. Однако достаточно быстро мошенническая схема вскрылась и женщине пришлось вернуть деньги – она возместила ущерб в полном объёме.
Верх-Исетский районный суд признал её виновной в мошенничестве при получении пособий (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Реже осудили экс-заведующую детского сада из-за «сбора средств на нужды» учреждения
07 октября 2025
07 октября 2025
В Екатеринбурге «Ашан» выплатит компенсацию пострадавшей работнице
29 сентября 2025
29 сентября 2025