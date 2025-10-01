Возрастное ограничение 18+
В Ирбите расследуется крупное хищение бюджетных средств на ремонте больницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Следственный отдел по городу Ирбиту СУ СК России по Свердловской области предъявил обвинение должностному лицу местной больницы и директору коммерческой организации в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2022 году между учреждением здравоохранения и подрядной компанией был заключён договор на проведение капитального ремонта помещений больницы. Однако, как установили следователи, чиновница и руководитель фирмы вступили в преступный сговор. Используя служебное положение, они похитили бюджетные средства, выделенные в виде субсидии на ремонт, обманным путём и через злоупотребление доверием.
Работы по капремонту, согласно материалам дела, были выполнены не в полном объёме, при этом похищенные деньги фигуранты использовали в личных целях. Сумма ущерба оценивается как особо крупная.
В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления. Проводятся допросы, экспертизы и другие следственные действия. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности России.
