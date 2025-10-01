Возрастное ограничение 18+
В Реже осудили экс-заведующую детского сада из-за «сбора средств на нужды» учреждения
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже вынесли приговор бывшей заведующей детским садом «Журавлик» села Черемисское, признав виновной в мошенничестве.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с 2015 по 2019 год женщина систематически собирала со своих подчиненных деньги под предлогом сбора средств на нужды детского сада. Таким образом, за всё время она собрала более 287 тысяч рублей.
Бывшая заведующая свою вину не признала, заявив, что на эти деньги в дошкольном учреждении делали ремонт, а также закупали необходимое. Она предоставила суду подробный список произведенных затрат, включавший покупку красок, канцелярских товаров, замену канализационных труб и другие траты на хозяйственные нужды. Однако этого оказалось недостаточно.
Суд признал её виновной по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил ей 2 года условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.
«Суд счёл доводы подсудимой неподтвержденными, указав на отсутствие какой-либо документации, свидетельствующей о целевом использовании средств. Показания пяти потерпевших сотрудников, напротив, были признаны последовательными и достоверными»,
– рассказали в пресс-службе.
