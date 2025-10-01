В Реже осудили экс-заведующую детского сада из-за «сбора средств на нужды» учреждения

– рассказали в пресс-службе.

«Суд счёл доводы подсудимой неподтвержденными, указав на отсутствие какой-либо документации, свидетельствующей о целевом использовании средств. Показания пяти потерпевших сотрудников, напротив, были признаны последовательными и достоверными»,