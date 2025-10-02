Возрастное ограничение 18+
С дроппера из Асбеста взыскали похищенные у пенсионерки из села Мезенское деньги
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура через суд обязала жительницу Асбеста, сыгравшую роль дроппера в мошеннической схеме, вернуть деньги, которые были похищены у пенсионерки из села Мезенского в Заречном округе.
Как рассказали в телеграм-канале свердловской прокуратуры, в начале года 78-летней женщине позвонили неизвестные, которые обманом убедили её перевести 340 тысяч рублей на счёт 39-летней женщины. Позже выяснилось, что она была дроппером, счёт которой использовали для хищения. Поскольку никаких договоренностей между женщинами не было, поступление средств на карту признали неосновательным обогащением.
Суд, рассматривавший иск прокурора, постановил вернуть похищенные деньги. Фактическое исполнение решения суда прокуратура обещает проконтролировать.
