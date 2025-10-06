Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об убийстве медсестры в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в общежитии на Агрономической в Екатеринбурге 41-летнюю женщину, работавшую медсестрой, зарезал сосед.
Очевидцы говорят, что перед этим он ударил свою сожительницу ножом в ногу. По данным Е1.ru, полицейские соседа уже задержали. Мужчине 39 лет.
«Четвёртый канал» пишет, ссылаясь на помощника руководителя СУ СК России по Свердловской области Максима Чалкова, что криминальный инцидент, предварительно, произошёл на почве распития спиртного. Мужчина, как утверждается, был сильно пьян.
