Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-министра ЖКХ Смирнова
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о коррупции в сфере ЖКХ. Среди них дела экс-министра Николая Смирнова и его заместителей Игоря Чикризова и Андрея Кислицына.
Они обвиняются в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом через посредника группой лиц по предварительному сговору взятки в особо крупном размере, напомнили в областной прокуратуре.
По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года бывший министр и его заместители получили через посредника взятку в размере 4,4 миллиона рублей. Из этой суммы Смирнов получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее 1 миллиона, а Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Известно, что уголовное преследование в отношении главного инженера компании, занимающейся проектированием объектов водоснабжения и водоотведения, и посредника прекратили, поскольку они сотрудничали со следствием.
«Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения»,
– рассказали в прокуратуре.
