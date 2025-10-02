Возрастное ограничение 18+
Жителя Тугулымского района обвиняют в краже со счёта через потерянный телефон
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Тугулымском районе местного жителя будут судить за кражу со счёта через телефон, потерянный на дороге после ДТП в августе 2025 года.
Телефон нашёл сотрудник дорожно-эксплуатационной службы. По версии следствия, он переставил SIM-карту в рабочий телефон, через СМС проверил средства на счёте и перевёл себе 48,4 тысячи рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счёта, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Рассматривать дело будут в Тугулымском районном суде.
