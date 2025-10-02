В Екатеринбурге пенсионеры несколько месяцев «сидели на крючке» мошенников и потеряли 11,5 миллиона

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 76-летняя почётная работница завода и её 74-летний гражданский муж лишились 11,5 миллиона рублей после около двух месяцев общения с телефонными мошенниками. Среди украденных средств были личные сбережения, накопления мужчины и деньги от продажи квартиры. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Как рассказали в полиции, всё началось в июле, когда женщине позвонил человек, представившийся её бывшим руководителем с завода, где она проработала 40 лет. На аватарке звонившего стояла его фотография, а голос показался знакомым. Мужчина сообщил, что на предприятии якобы действует группа «вредителей» — «промпартия», похищающая средства бывших работников и переводящая их за рубеж. Он предупредил, что ей позвонят «сотрудники ФСБ».Позже пенсионерке действительно позвонил человек, представившийся «майором ФСБ Грошевым». Он показал по видеосвязи удостоверение и заявил, что дальнейшие разговоры — «государственная тайна». Пожилую пару убедили, что они участвуют в секретной операции по разоблачению преступной группы. Все решения пенсионеры согласовывали с лжесиловиками, даже походы в магазин.Мошенники настояли на продаже квартиры и переводе всех средств на «безопасные счета Центрального банка». Каждый раз, когда пожилые люди пытались снять крупные суммы, банковские сотрудники вызывали полицию. Настоящие полицейские несколько раз привозили их в отдел, объясняли, что по ту сторону телефона — аферисты. Однако супруги, манипулируемые «оперативниками», снова выходили на связь с ними, считая, что всё происходящее — часть операции.Под давлением злоумышленников пенсионеры сняли все свои накопления и продали квартиру на ул. Декабристов. После того как пара передала «курьеру» 11,5 миллиона рублей, «майор ФСБ» перестал отвечать, а переписка в мессенджере исчезла. Только тогда пенсионерка позвонила в Центральный банк, где ей подтвердили, что она стала жертвой мошенников.Следственное подразделение отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).