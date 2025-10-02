Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге пенсионеры несколько месяцев «сидели на крючке» мошенников и потеряли 11,5 миллиона

19.24 Суббота, 4 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге 76-летняя почётная работница завода и её 74-летний гражданский муж лишились 11,5 миллиона рублей после около двух месяцев общения с телефонными мошенниками. Среди украденных средств были личные сбережения, накопления мужчины и деньги от продажи квартиры. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Как рассказали в полиции, всё началось в июле, когда женщине позвонил человек, представившийся её бывшим руководителем с завода, где она проработала 40 лет. На аватарке звонившего стояла его фотография, а голос показался знакомым. Мужчина сообщил, что на предприятии якобы действует группа «вредителей» — «промпартия», похищающая средства бывших работников и переводящая их за рубеж. Он предупредил, что ей позвонят «сотрудники ФСБ».

Позже пенсионерке действительно позвонил человек, представившийся «майором ФСБ Грошевым». Он показал по видеосвязи удостоверение и заявил, что дальнейшие разговоры — «государственная тайна». Пожилую пару убедили, что они участвуют в секретной операции по разоблачению преступной группы. Все решения пенсионеры согласовывали с лжесиловиками, даже походы в магазин.

Мошенники настояли на продаже квартиры и переводе всех средств на «безопасные счета Центрального банка». Каждый раз, когда пожилые люди пытались снять крупные суммы, банковские сотрудники вызывали полицию. Настоящие полицейские несколько раз привозили их в отдел, объясняли, что по ту сторону телефона — аферисты. Однако супруги, манипулируемые «оперативниками», снова выходили на связь с ними, считая, что всё происходящее — часть операции.

Под давлением злоумышленников пенсионеры сняли все свои накопления и продали квартиру на ул. Декабристов. После того как пара передала «курьеру» 11,5 миллиона рублей, «майор ФСБ» перестал отвечать, а переписка в мессенджере исчезла. Только тогда пенсионерка позвонила в Центральный банк, где ей подтвердили, что она стала жертвой мошенников.

Следственное подразделение отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге пара пенсионеров продала квартиру и отдали деньги мошенникам
02 октября 2025
В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей
27 сентября 2025
Екатеринбург стал на 18% популярнее у туристов по сравнению с 2024 годом
27 сентября 2025
Четырём иностранцам грозит выдворение после рейда полиции в Екатеринбурге
01 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Стоимость развязки на «Калине» вновь увеличили, а срок сдачи сдвинули — к 2028 году

Очередные изменения внесли в заключённый ещё в 2021 году госконтракт
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:24 В Екатеринбурге пенсионеры несколько месяцев «сидели на крючке» мошенников и потеряли 11,5 миллиона
18:50 В Екатеринбурге активисты планируют высадить липы и яблони на улице Луначарского, им нужна помощь
18:18 25-этажки хотят построить во Втузгородке на месте сталинских двухэтажек
17:46 На Уралмаше и Эльмаше на 70% восстановили подачу электроэнергии
17:33 В Берёзовском проверят школу, где ученице запретили носить кокошник
16:30 На юго-западе Екатеринбурга потушили пожар в здании бывшей шиномонтажки
15:23 В Екатеринбурге начали принимать оплату проезда с помощью геолокации
15:02 Свердловская филармония признана самым посещаемым учреждением по «Пушкинской карте» в области
13:59 На севере Екатеринбурга отключилось электричество, встало трамвайное сообщение с Верхней Пышмой
13:36 В Кировграде ищут детей, подозреваемых в поджоге венков у Вечного огня
12:41 В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов изменят схему движения из-за ремонта путей на ЖБИ
11:03 Пешеход, сбитый автобусом в Нижнем Тагиле, умер на следующий день после больницы
20:47 Неосторожная поездка на снегоходе лишит жителя Верхней Пышмы более 1,5 миллионов рублей
20:24 Легковушка и два грузовика нежелательно встретились под Ревдой
20:09 В Екатеринбурге осуждён мужчина за попытку передать в СИЗО телефоны и наркотики
19:14 Большая часть домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга осталась без холодной воды
19:06 Свалку ликвидировали в Природном парке «Река Чусовая»
18:55 Свердловская область горела в четверг в 16 местах
17:17 За неделю на перебои в отоплении пожаловалось около 2000 жителей Свердловской области
16:53 Похолодание до -6°C прогнозируют в Свердловской области
16:43 В Екатеринбурге аккаунты пользователей арендных самокатов хотят связать с «Госуслугами»
15:46 Дело куратора киноклуба Ельцин-центра вновь передали в суд
15:22 Весь общественный транспорт в Екатеринбурге хотят оборудовать камерами
14:22 Два проекта «УГМК-Застройщика» в Екатеринбурге получили градостроительный «Оскар»
14:20 Уральскую актрису Яну Троянову* объявили за её высказывания в международный розыск
13:42 Ещё пяти тысячам екатеринбургских семей в новых жилых комплексах провели быстрый интернет
Все новости Свердловской области
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
Все новости России и мира
19:24 В Екатеринбурге пенсионеры несколько месяцев «сидели на крючке» мошенников и потеряли 11,5 миллиона
18:50 В Екатеринбурге активисты планируют высадить липы и яблони на улице Луначарского, им нужна помощь
18:18 25-этажки хотят построить во Втузгородке на месте сталинских двухэтажек
17:46 На Уралмаше и Эльмаше на 70% восстановили подачу электроэнергии
17:33 В Берёзовском проверят школу, где ученице запретили носить кокошник
16:30 На юго-западе Екатеринбурга потушили пожар в здании бывшей шиномонтажки
15:23 В Екатеринбурге начали принимать оплату проезда с помощью геолокации
15:02 Свердловская филармония признана самым посещаемым учреждением по «Пушкинской карте» в области
13:59 На севере Екатеринбурга отключилось электричество, встало трамвайное сообщение с Верхней Пышмой
13:36 В Кировграде ищут детей, подозреваемых в поджоге венков у Вечного огня
12:41 В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов изменят схему движения из-за ремонта путей на ЖБИ
11:03 Пешеход, сбитый автобусом в Нижнем Тагиле, умер на следующий день после больницы
20:47 Неосторожная поездка на снегоходе лишит жителя Верхней Пышмы более 1,5 миллионов рублей
20:24 Легковушка и два грузовика нежелательно встретились под Ревдой
20:09 В Екатеринбурге осуждён мужчина за попытку передать в СИЗО телефоны и наркотики
19:14 Большая часть домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга осталась без холодной воды
19:06 Свалку ликвидировали в Природном парке «Река Чусовая»
18:55 Свердловская область горела в четверг в 16 местах
17:17 За неделю на перебои в отоплении пожаловалось около 2000 жителей Свердловской области
16:53 Похолодание до -6°C прогнозируют в Свердловской области
16:43 В Екатеринбурге аккаунты пользователей арендных самокатов хотят связать с «Госуслугами»
15:46 Дело куратора киноклуба Ельцин-центра вновь передали в суд
15:22 Весь общественный транспорт в Екатеринбурге хотят оборудовать камерами
14:22 Два проекта «УГМК-Застройщика» в Екатеринбурге получили градостроительный «Оскар»
14:20 Уральскую актрису Яну Троянову* объявили за её высказывания в международный розыск
13:42 Ещё пяти тысячам екатеринбургских семей в новых жилых комплексах провели быстрый интернет
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK