В Екатеринбурге осуждён мужчина за попытку передать в СИЗО телефоны и наркотики

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд поставил окончательную точку в деле Паяла Амояна. Мужчина обвинялся в попытке передать в следственный изолятор сотовые телефоны и наркотическое средство, и был признан виновным.Как установил Кировский районный суд Екатеринбурга, в мае текущего года Амоян предложил сотруднику ФКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Свердловской области за денежное вознаграждение пронести в учреждение мобильные телефоны и комплектующие для выхода в интернет. За незаконные действия он пообещал 20 тысяч рублей. Однако должностное лицо сообщило о попытке подкупа руководству, после чего дальнейшие действия мужчины контролировались правоохранительными органами.В ходе передачи денег Амоян также передал наркотическое средство, тем самым совершив его сбыт. Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 291 и части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По совокупности преступлений ему было назначено 7 лет лишения свободы. С учётом уже имеющегося наказания окончательный срок составил 8 лет колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей — десятикратной суммы предложенной взятки.Приговор обжаловали сам осужденный, его адвокат и прокурор, однако Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Таким образом, приговор вступил в законную силу.