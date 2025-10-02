Возрастное ограничение 18+
За взятку будут судить бывшего налогового инспектора в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего налогового инспектора из отдела предпроверочного анализа и истребования документов.
Женщину обвиняют в получении взятки за бездействие в крупном размере – по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, налоговый инспектор в период с июня по август 2025 года предложила своему родственнику – директору местной коммерческой компании – предупреждать его о планирующихся проверках. Также она предлагала помочь ему в создании фиктивной цепочки контрагентов-однодневок для снижения размера НДС. За свои «услуги» она просила в качестве вознаграждения 25 тысяч рублей в месяц.
Директор согласился и договорился с обвиняемой передать сразу 150 тысяч рублей в качестве оплаты на полгода вперёд. Позже он передал ей деньги, и в этот момент женщину задержали сотрудники ФСБ.
На родственника возбуждать дело не стали, поскольку он сотрудничал со следствием.
«Необходимо отметить, что орган предварительного расследования в отношении взяткодателя вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления»,
– рассказали в прокуратуре.
