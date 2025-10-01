Возрастное ограничение 18+
Полиция Екатеринбурга ищет участников потасовки в электричке «Керамик – Шаля»
Фото: управление на транспорте МВД по УрФО
Транспортная полиция Екатеринбурга ищет пассажиров пригородного электропоезда «Керамик – Шаля», которые 9 сентября 2025 года стали свидетелями драки. Полицейские хотят задать вопросы, которые помогут найти участников потасовки.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, в 20.13 в электричку вошла группа молодых людей – 15-18 человек. Компания вела себя шумно, на замечания сначала не реагировала, но потом трое молодых людей напали на охранников, одному из которых распылили в лицо газовым баллончиком. На станции Вторчермет компания покинула состав электропоезда.
Полиции удалось установить лишь одного из подозреваемых. Им оказался 15-летний юноша. Остальных нарушителей ещё ищут.
В связи с этим свидетелей инцидента просят оказать содействие в установлении причастных лиц. Связаться с правоохранительными органами можно по телефонам:
– 8 (343) 358-25-96, Овчинникова Анна Витальевна – инспектор ОПД ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский,
– 8 (901) 149-99-56, Балабай Сергей Валерьевич – старший следователь Свердловского СОТ ЦМСУТ СК РФ.
