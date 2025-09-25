Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге завершили следствие по делу о «помощи» мигрантам с экзаменами русскому
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела, связанного с незаконной помощью иностранным гражданам в прохождении экзамена по русскому языку, который необходимо сдавать, чтобы жить и работать в России.
Обвиняемыми по делу проходят местная жительница и уроженец одной из среднеазиатских республик. Женщину обвиняют по статьям 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в России), 290 УК РФ (получение взятки) и 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), а мужчину только по статье 322.1 УК РФ.
По данным следствия, в 2022-2024 годах мужчина искал мигрантов, которым нужна помощь в сдаче экзаменов по русскому языку, а женщина, работая специалистом по проведению экзаменов, за деньги предоставляла им правильные ответы. Благодаря этой схеме иностранные граждане, не зная языка, могли без проблем сдавать экзамены, а обвиняемые – подзаработать.
По словам начальника пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых, незаконную схему вскрыли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка.
«Таким образом, фигурантами было организовано незаконное пребывание в России нескольких десятков иностранных граждан»,
– рассказали в свердловском СКР.
По словам начальника пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых, незаконную схему вскрыли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка.
