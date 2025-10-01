Возрастное ограничение 18+
Директор коммунального хозяйства и предприниматель ответят перед судом в Верхней Пышме
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме прокуратура утвердила обвинение по делу директора МКУ «Управление капитального строительства и ЖХК городского округа Верхняя Пышма» и индивидуального предпринимателя. Их обвиняют во взяточничестве.
По версии следствия, директор муниципального учреждения в период с марта 2024 года по январь 2025 года лично и через посредника получал взятки – деньги и другое имущество – на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Взамен он обещал содействие индивидуальному предпринимателю в заключении контрактов и договоров на поставку мебели и оборудования, а также способствование в приёмке и оплате товаров в короткие сроки, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Кроме того, в этот период глава коммунального хозяйства получил от директора строительной компании несколько взяток – в виде автомобиля и денег – на сумму более 10,6 миллиона рублей за «нужные решения» при выполнении муниципальных контрактов и беспрепятственной приёмке выполненных работ по реконструкции школы и детского сада. Также директор муниципального учреждения обязался ускорить согласование заявок на техническое присоединение зданий к водоснабжению и дополнительных соглашений к контрактам.
Согласно открытым данным, директором МКУ «Управление капитального строительства и ЖХК городского округа Верхняя Пышма» является Алексей Харламов, но сейчас обязанности руководителя выполняет его заместитель Олег Драников.
Рассматривать уголовное дело будут в Верхнепышминском городском суде.
В прокуратуре добавили, что в отношении директора строительной компании, который упоминается в материалах дела, также расследуется уголовное дело.
