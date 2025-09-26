Дело о поножовщине в Решетах будут рассматривать заново

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении Алексея Косенкова. Мужчина обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, но был оправдан присяжными.По версии следствия, трагедия произошла в августе 2024 года на садовом участке в посёлке Решеты. Во время совместного застолья между Косенковым и его знакомым возник конфликт. Обвиняемый нанёс оппоненту несколько ударов кулаками по голове, после чего взял кухонный нож и дважды ударил потерпевшего в область надплечья. Тот скончался от полученных повреждений.Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Летом текущего года они вынесли оправдательный вердикт, посчитав подсудимого непричастным к преступлению. На основании этого решения Первоуральский городской суд оправдал Косенкова.Однако оправдательный приговор был обжалован как потерпевшей стороной, так и прокурором. В итоге областной суд отменил решение первой инстанции и постановил направить дело на новое рассмотрение в Первоуральский городской суд в ином составе суда. Теперь судьбу подсудимого вновь будут решать судьи и присяжные.