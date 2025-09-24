Возрастное ограничение 18+

В Первоуральске директора ЖКХ и КО обвиняют в мошенничестве

Среда, 1 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске прокуратура утвердила обвинение по делу директора ООО «ЖКХ и КО» Константина Трегубова. Ему вменяют часть 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения.

Дело на Трегубова было возбуждено после прокурорской проверки. Надзорное ведомство выяснило, что в договор на ремонтные работы в посёлке Новоуткинск и селе Слобода, заключённый первоуральским управлением «ЖКХ и ЖКХ и КО», включили работы по ремонту сетей на улице Новой стоимостью 20 тысяч рублей, которые провели сами жители на собственные деньги. Общая сумма контракта составила 371 тысячу рублей.

По мнению прокуратуры, Константин Трегубов знал о том, что местные жители самостоятельно отремонтировали трубы, поэтому вписал этот ремонт в договор, чтобы забрать деньги себе, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Рассматривать дело будет Первоуральский городской суд.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти три часа
