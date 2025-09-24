Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске директора ЖКХ и КО обвиняют в мошенничестве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске прокуратура утвердила обвинение по делу директора ООО «ЖКХ и КО» Константина Трегубова. Ему вменяют часть 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения.
Дело на Трегубова было возбуждено после прокурорской проверки. Надзорное ведомство выяснило, что в договор на ремонтные работы в посёлке Новоуткинск и селе Слобода, заключённый первоуральским управлением «ЖКХ и ЖКХ и КО», включили работы по ремонту сетей на улице Новой стоимостью 20 тысяч рублей, которые провели сами жители на собственные деньги. Общая сумма контракта составила 371 тысячу рублей.
По мнению прокуратуры, Константин Трегубов знал о том, что местные жители самостоятельно отремонтировали трубы, поэтому вписал этот ремонт в договор, чтобы забрать деньги себе, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Рассматривать дело будет Первоуральский городской суд.
Дело на Трегубова было возбуждено после прокурорской проверки. Надзорное ведомство выяснило, что в договор на ремонтные работы в посёлке Новоуткинск и селе Слобода, заключённый первоуральским управлением «ЖКХ и ЖКХ и КО», включили работы по ремонту сетей на улице Новой стоимостью 20 тысяч рублей, которые провели сами жители на собственные деньги. Общая сумма контракта составила 371 тысячу рублей.
По мнению прокуратуры, Константин Трегубов знал о том, что местные жители самостоятельно отремонтировали трубы, поэтому вписал этот ремонт в договор, чтобы забрать деньги себе, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Рассматривать дело будет Первоуральский городской суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижней Туре с экс-директора МУП «Мемориал» взыскали премии
24 сентября 2025
24 сентября 2025
В Верхней Салде страхового агента обвиняют в хищениях средств и подделке полисов КАСКО
25 сентября 2025
25 сентября 2025