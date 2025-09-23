Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 17-летняя девушка обвинила начальника в изнасиловании
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 17-летняя девушка, работающая в салоне сотовой связи, обвинила своего 32-летнего начальника в изнасиловании.
Об этом сообщает Е1.ru. Со слов девушки, начальник пригласил её в офис обсудить работу, но в итоге заманил в подсобку, где, как утверждается, надругался над ней. Она также рассказала, что сразу обратилась в полицию и что мужчину уже задержали.
В компании, под брендом которой работает этот салон связи, заявили, что они не имеют никакого отношения к случившемуся, поскольку этот офис был открыт по франшизе.
В полиции и СК официально произошедшее ещё не комментировали.
Об этом сообщает Е1.ru. Со слов девушки, начальник пригласил её в офис обсудить работу, но в итоге заманил в подсобку, где, как утверждается, надругался над ней. Она также рассказала, что сразу обратилась в полицию и что мужчину уже задержали.
В компании, под брендом которой работает этот салон связи, заявили, что они не имеют никакого отношения к случившемуся, поскольку этот офис был открыт по франшизе.
В полиции и СК официально произошедшее ещё не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге 20-летняя девушка перевела мошенникам 900 тысяч семейных сбережений
23 сентября 2025
23 сентября 2025
В Екатеринбурге на Амундсена под колёса попала 15-летняя девочка
30 сентября 2025
30 сентября 2025