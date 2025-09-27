Возрастное ограничение 18+
Жителя Кировграда обвиняют в попытке подкупа полицейского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кировграде 32-летнему местному жителю предъявили обвинение в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в коммерческой организации, представителем которой является кировградец, незаконно работали иностранцы. По версии следствия, 23 сентября мужчина предложил сотруднику МВД деньги, чтобы тот закрыл глаза на нарушение, но полицейский отказался и сообщил об этом в дежурную часть.
Сообщается, что по ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, арест был наложен на принадлежащие обвиняемому иномарку Audi и один миллион рублей.
«В связи с тем, что за инкриминируемое обвиняемому преступление в качестве наказания предусмотрен в том числе и штраф, в ходе следствия приняты меры обеспечительного характера. Так, на обнаруженное у фигуранта имущество стоимостью более 8 миллионов рублей наложен арест»,
– сказали в областном СКР.
«Участковый уполномоченный полиции территориального ОВД не пошёл на сделку с совестью и занял принципиальную позицию по отношению к данному гражданину, ошибочно решившему, что за деньги можно купить любого. В результате проведённых оперативных мероприятий взяткодатель был задержан»,
– добавил полковник Горелых.
