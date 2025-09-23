Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
Кадр из видео: Чукреев / t.me/Chukreev1992
В Екатеринбурге на Уралмаше обнаружили крупный цех площадью более 2000 квадратных метров, где нелегально производили жидкости для электронных сигарет.
Цех накрыли оперативники УЭБиПК свердловского главка полиции вместе с представителями управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО и общественниками из движения «Здоровое отечество», сообщил в своём телеграм-канале член общественной палаты Дмитрий Чукреев. Отметив, что это производство крупнейшее на Урале и, возможно, в России.
По его словам, на производстве в круглосуточном режиме работали 19 станков и 25 сотрудников, половина из которых – глухонемые. Дмитрий Чукреев предположил, что людей централизованно привлекли к незаконной работе через агентство.
Общественник также рассказал, что жидкости для вейпов производились в антисанитарных условиях с нарушением множества регламентов. С места изъяли более 100 тысяч флаконов, предназначавшихся к сбыту. Владельцев незаконного бизнеса пока не установили.
«Цех был оснащён всем необходимым оборудованием для производства и розлива готовой продукции. Здесь производились колоссальные объёмы продукции известных брендов в промышленных заводских масштабах»,
– написал Чукреев.
