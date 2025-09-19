В Нижних Сергах задержали двух мужчин за попытку ограбления с ружьём

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Нижних Сергах следователи возбудили уголовное дело против двух местных жителей в возрасте 37 и 50 лет. Их обвиняют в разбойном нападении, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ, наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.По данным Следственного комитета, в ночь на 24 сентября мужчины попытались ограбить пункт приёма металлолома. Один из них выстрелил из охотничьего ружья в замок двери, однако попасть внутрь не удалось. Приёмщик металлолома успел закрыться и не пострадал. После этого нападавшие скрылись.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска совместно со следователями быстро установили личность подозреваемых. При обыске у одного из них нашли три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия, включая ружьё, которым, предположительно, пользовались при нападении. Всё оружие изъято и признано вещественными доказательствами.Подозреваемые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Сейчас проверяется их возможная причастность к другим преступлениям аналогичного характера.