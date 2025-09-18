Возрастное ограничение 18+

Бывший глава Красноуфимского городского округа Михаил Конев арестован

17.10 Суббота, 27 сентября 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Красноуфимске избрана мера пресечения в отношении бывшего главы городского округа Михаила Конева. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сегодня Красноуфимский районный суд заключил его под стражу до 24 ноября.

По данным следствия, Михаил Конев обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

55-летний Михаил Конев был назначен главой Красноуфимска в марте 2021 года. До этого он в течение пяти лет работал в екатеринбургском МКУ «Городское благоустройство».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Суд лишил Сизикова полномочий главы Серовского округа
18 сентября 2025
В СИЗО отправили водителя, сбившего велосипедиста в свердловском посёлке
24 сентября 2025
Убийцу учёного в Красноуфимске отправили в СИЗО
24 сентября 2025
В МВД и СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве в Красноуфимске
24 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Директор учреждённого мэрией Екатеринбурга «Городского застройщика» попал в СИЗО

Ещё в прошлом году задержанный работал в известном холдинге «Облкоммунэнерго»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:17 Состоялся первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Екатеринбург – Краснодар после 3,5 года перерыва
17:10 Бывший глава Красноуфимского городского округа Михаил Конев арестован
16:41 В Екатеринбурге дорожный знак упал на подростка из-за грузовика
15:39 Турпоток в Екатеринбург вырос на 18 % за первые семь месяцев 2025 года
14:54 Екатеринбургский памятник клавиатуре ушёл на реставрацию
14:13 В Ревде после реставрации вернули памятник Ленину, его установили в сквере
13:42 В Екатеринбурге на набережной Исети появился арт-объект о дружбе народов
12:18 В Ревде возбуждено дело после утечки металла и ожогов сотрудников завода
11:00 В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей
21:46 Бастрыкин остался недоволен докладом о травмировании ребёнка в детсаду Богдановича
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
17:10 Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
16:51 Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
16:38 С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
16:15 Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
15:57 Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
15:20 Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
13:45 После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели
12:50 Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
12:25 В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
11:51 В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
11:10 СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
Все новости России и мира
17:17 Состоялся первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Екатеринбург – Краснодар после 3,5 года перерыва
17:10 Бывший глава Красноуфимского городского округа Михаил Конев арестован
16:41 В Екатеринбурге дорожный знак упал на подростка из-за грузовика
15:39 Турпоток в Екатеринбург вырос на 18 % за первые семь месяцев 2025 года
14:54 Екатеринбургский памятник клавиатуре ушёл на реставрацию
14:13 В Ревде после реставрации вернули памятник Ленину, его установили в сквере
13:42 В Екатеринбурге на набережной Исети появился арт-объект о дружбе народов
12:18 В Ревде возбуждено дело после утечки металла и ожогов сотрудников завода
11:00 В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей
21:46 Бастрыкин остался недоволен докладом о травмировании ребёнка в детсаду Богдановича
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
17:10 Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
16:51 Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
16:38 С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
16:15 Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
15:57 Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
15:20 Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
13:45 После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели
12:50 Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
12:25 В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
11:51 В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
11:10 СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK