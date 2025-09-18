Бывший глава Красноуфимского городского округа Михаил Конев арестован

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Красноуфимске избрана мера пресечения в отношении бывшего главы городского округа Михаила Конева. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сегодня Красноуфимский районный суд заключил его под стражу до 24 ноября.По данным следствия, Михаил Конев обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.55-летний Михаил Конев был назначен главой Красноуфимска в марте 2021 года. До этого он в течение пяти лет работал в екатеринбургском МКУ «Городское благоустройство».