Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей

11.00 Суббота, 27 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге за минувшую неделю в полицию поступили заявления о мошенничествах на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Одной из жертв стала пенсионерка 1939 года рождения. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «военной прокуратуры». Мужчина сообщил, что на женщину оформлен кредит, а затем предложил проверить её сбережения на подлинность. Доверившись звонящему, пенсионерка рассказала, что у неё есть 1,2 млн рублей. По указанию злоумышленника она передала часть денег — 506 тысяч рублей — курьеру, оказавшемуся пожилой женщиной, которую, вероятно, также ввели в заблуждение. На следующий день оставшиеся 695 тысяч рублей пенсионерка передала другому курьеру. Только позже в банке и при участии полицейских выяснилось, что деньги похищены мошенниками.

Чтобы предупредить подобные преступления, в Екатеринбурге стартовала профилактическая операция. В рейдах, которые проходили 25 и 26 сентября на территориях обслуживания отделов полиции №№ 4 и 9 Ленинского и Верх-Исетского районов, участвовали до 400 сотрудников УМВД. Полицейские беседовали с горожанами, в первую очередь пожилыми людьми, и разъясняли схемы обмана и меры защиты от злоумышленников.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге 20-летняя девушка перевела мошенникам 900 тысяч семейных сбережений
23 сентября 2025
В Екатеринбурге полицейские смогли вернуть часть похищенных у пенсионерки денег
18 сентября 2025
Жительница Режа согласилась помочь подруге и влезла в долги
19 сентября 2025
500 тысяч исчезли из тайника 93-летнего дедушки, полиция вышла на внучку
20 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Директор учреждённого мэрией Екатеринбурга «Городского застройщика» попал в СИЗО

Ещё в прошлом году задержанный работал в известном холдинге «Облкоммунэнерго»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:42 В Екатеринбурге на набережной Исети появился арт-объект о дружбе народов
13:39 В Ревде возбуждено дело после утечки металла и ожогов сотрудников завода
12:18 В Ревде возбуждено дело после утечки металла и ожогов сотрудников завода
11:00 В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей
21:46 Бастрыкин остался недоволен докладом о травмировании ребёнка в детсаду Богдановича
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
17:10 Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
16:51 Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
16:38 С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
16:15 Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
15:57 Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
15:20 Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
13:45 После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели
12:50 Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
12:25 В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
11:51 В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
11:10 СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
10:56 Свердловским предпринимателям обещают предоставлять готовые киоски от муниципалитетов
10:20 Экс-спикера среднеуральской думы оставили без депутатского мандата
09:55 Продавцы и повара оказались самыми востребованными в Свердловской области
09:40 Приставы вскрыли квартиру в екатеринбургском доме ради замены трубы
21:20 Екатеринбургская ветклиника «Доверие» подыскивает дом хвостатой красавице
Все новости Свердловской области
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
Все новости России и мира
13:42 В Екатеринбурге на набережной Исети появился арт-объект о дружбе народов
13:39 В Ревде возбуждено дело после утечки металла и ожогов сотрудников завода
12:18 В Ревде возбуждено дело после утечки металла и ожогов сотрудников завода
11:00 В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей
21:46 Бастрыкин остался недоволен докладом о травмировании ребёнка в детсаду Богдановича
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
17:10 Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
16:51 Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
16:38 С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
16:15 Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
15:57 Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
15:20 Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
13:45 После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели
12:50 Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
12:25 В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
11:51 В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
11:10 СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
10:56 Свердловским предпринимателям обещают предоставлять готовые киоски от муниципалитетов
10:20 Экс-спикера среднеуральской думы оставили без депутатского мандата
09:55 Продавцы и повара оказались самыми востребованными в Свердловской области
09:40 Приставы вскрыли квартиру в екатеринбургском доме ради замены трубы
21:20 Екатеринбургская ветклиника «Доверие» подыскивает дом хвостатой красавице
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK