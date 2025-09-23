Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за минувшую неделю в полицию поступили заявления о мошенничествах на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.
Одной из жертв стала пенсионерка 1939 года рождения. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «военной прокуратуры». Мужчина сообщил, что на женщину оформлен кредит, а затем предложил проверить её сбережения на подлинность. Доверившись звонящему, пенсионерка рассказала, что у неё есть 1,2 млн рублей. По указанию злоумышленника она передала часть денег — 506 тысяч рублей — курьеру, оказавшемуся пожилой женщиной, которую, вероятно, также ввели в заблуждение. На следующий день оставшиеся 695 тысяч рублей пенсионерка передала другому курьеру. Только позже в банке и при участии полицейских выяснилось, что деньги похищены мошенниками.
Чтобы предупредить подобные преступления, в Екатеринбурге стартовала профилактическая операция. В рейдах, которые проходили 25 и 26 сентября на территориях обслуживания отделов полиции №№ 4 и 9 Ленинского и Верх-Исетского районов, участвовали до 400 сотрудников УМВД. Полицейские беседовали с горожанами, в первую очередь пожилыми людьми, и разъясняли схемы обмана и меры защиты от злоумышленников.
