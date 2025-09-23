В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге за минувшую неделю в полицию поступили заявления о мошенничествах на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.Одной из жертв стала пенсионерка 1939 года рождения. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «военной прокуратуры». Мужчина сообщил, что на женщину оформлен кредит, а затем предложил проверить её сбережения на подлинность. Доверившись звонящему, пенсионерка рассказала, что у неё есть 1,2 млн рублей. По указанию злоумышленника она передала часть денег — 506 тысяч рублей — курьеру, оказавшемуся пожилой женщиной, которую, вероятно, также ввели в заблуждение. На следующий день оставшиеся 695 тысяч рублей пенсионерка передала другому курьеру. Только позже в банке и при участии полицейских выяснилось, что деньги похищены мошенниками.Чтобы предупредить подобные преступления, в Екатеринбурге стартовала профилактическая операция. В рейдах, которые проходили 25 и 26 сентября на территориях обслуживания отделов полиции №№ 4 и 9 Ленинского и Верх-Исетского районов, участвовали до 400 сотрудников УМВД. Полицейские беседовали с горожанами, в первую очередь пожилыми людьми, и разъясняли схемы обмана и меры защиты от злоумышленников.