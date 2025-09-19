Возрастное ограничение 18+
Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верхней Пышме вынесли приговор 25-летнему местному жителю, который год назад напал с ножом на своего друга – бывшего одноклассника. В результате товарищ получил два ножевых ранения.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, конфликт между бывшими одноклассниками произошёл вечером 25 августа 2024 года дома у осуждённого после распития спиртного в компании с ещё двумя молодыми людьми. В какой-то момент осуждённый схватил нож со стола и стал им размахивать перед своим приятелем. Временно предотвратить поножовщину смог один из гостей. Он помог потерпевшему одеться и вывел его на улицу, но вскоре осуждённый вышел за ними и дважды ударил бывшего одноклассника ножом.
Спасли потерпевшего от гибели один из свидетелей, который пытался остановить кровь и вызвал скорую, и медики, своевременно оказавшие помощь.
Осуждённый же на следующий день, 26 августа, осознав содеянное, сам явился в полицию.
Верхнепышминский городской суд признал его виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и назначил 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
«Согласно заключению эксперта, у пострадавшего при обращении за помощью и дальнейшем лечении обнаружена колото-резаная рана в области грудной клетки справа и колото-резаная рана передней брюшной стенки слева, проникающая в брюшную полость, с повреждением желудка и толстой кишки»,
– рассказали в прокуратуре.
