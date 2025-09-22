За азартные игры заключённому в Каменске-Уральском добавили срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Синарский районный суд Каменска-Уральского признал виновным Евгения Чужова в незаконной организации азартных игр. Он отбывал наказание в исправительном учреждении и, находясь там, решил создать собственный «игорный бизнес».По данным следствия, в январе 2023 года Чужов оборудовал помещение в колонии под игровую зону: изготовил карты и фишки, установил правила и даже ограничил максимальный проигрыш для участников. С января 2023-го по август 2024 года он регулярно проводил карточные партии в ночное время. Выигравшим игрокам Чужов выплачивал средства, а оставшиеся деньги забирал себе.Гособвинение установило, что деятельность заключенного подпадает под часть 1 статьи 171.2 УК РФ — организация и проведение азартных игр с использованием оборудования вне установленных законом игорных зон. С учётом совокупности приговоров суд назначил «держателю тюремного казино» наказание в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.